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За сутки в Бурятии задержали 16 пьяных водителей

За сутки в Бурятии задержали 16 пьяных водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Двоим из них грозит уголовная ответственность

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, ДТП в которых пострадали люди, не зарегистрировано.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 319 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водитель с признаками опьянения из них 2 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.

Камерами ЦАФАП зафиксировано 1319 нарушение ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД
 
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