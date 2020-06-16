Двоим из них грозит уголовная ответственность
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, ДТП в которых пострадали люди, не зарегистрировано.
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 319 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водитель с признаками опьянения из них 2 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.
Камерами ЦАФАП зафиксировано 1319 нарушение ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За сутки в Бурятии задержали 16 пьяных водителей
Общество, Фото:
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