За сутки в Бурятии задержали 16 пьяных водителей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Двоим из них грозит уголовная ответственность



За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, ДТП в которых пострадали люди, не зарегистрировано.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 319 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водитель с признаками опьянения из них 2 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.



Камерами ЦАФАП зафиксировано 1319 нарушение ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

