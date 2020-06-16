Директор компании попросил перечислить деньги организации на расчётный счёт третьего лица
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной организации ООО «Альп-Пром». Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2014-2018 годы ООО «Альп-Пром» фактически осуществляло деятельность по строительству жилых и нежилых зданий. В 2018 году у компании имелись неисполненные обязательства по уплате налогов и страховых сборов в бюджет на сумму более 9 млн рублей, при этом руководитель организации, зная об этом, каких-либо мер к погашению образовавшейся задолженности не принял.
Обвиняемый создал, подписал и направил в адрес организации–контрагента распорядительные письма, содержащие просьбу перечисления денежных средств, подлежащих уплате ООО «Альп-Пром» за выполненные по договору работы, напрямую на расчётные счета третьего лица, минуя расчётный счёт ООО «Альп-Пром».
В результате указанных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.
- Кроме того, прокурором предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету страны в результате уклонения от уплаты налогов с организации на указанную сумму. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске руководитель строительной компании уклонился от уплаты налогов на 6 млн
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