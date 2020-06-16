 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

В Бурятии напомнили о безопасности детей на дороге

В Бурятии напомнили о безопасности детей на дороге
Общество,  Фото:pixabay.com
Профилактическая акция прошла в Кабанском районе

В Кабанском районе Бурятии сотрудники ГИБДД и педагоги детского дома творчества напомнили взрослым о безопасности детей в период летних каникул. Профилактическое мероприятие прошло в посёлке Каменск.

Автомобилистов предупредили о повышенном внимании на дороге в летний сезон.

- Дети проводят много времени на улице, поэтому будьте бдительны и осторожны. Заранее снижайте скорость движения, - обратились к односельчанам педагоги.

Автоинспекторы, в свою очередь, разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД и проинформировали о статистике аварийности, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.


ГИБДД ПДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За сутки в Бурятии задержали 16 пьяных водителей
За сутки в Бурятии задержали 16 пьяных водителей
Общество, 16.06.2020
Двоим из них грозит уголовная ответственность
В Иркутске руководитель строительной компании уклонился от уплаты налогов на 6 млн
В Иркутске руководитель строительной компании уклонился от уплаты налогов на 6 млн
Общество, 16.06.2020
Директор компании попросил перечислить деньги организации на расчётный счёт третьего лица
В Бурятии напомнили о безопасности детей на дороге
В Бурятии напомнили о безопасности детей на дороге
Общество, 16.06.2020
Профилактическая акция прошла в Кабанском районе
В Улан-Удэ маршрутки сегодня ездят до 21:00
В Улан-Удэ маршрутки сегодня ездят до 21:00
Общество, 16.06.2020
Работа трёх маршрутов приостановлена
В Бурятии сохранится жаркая погода
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, 16.06.2020
В Улан-Удэ днём возможна гроза
В Бурятии выберут лучших «iМедиков»
В Бурятии выберут лучших «iМедиков»
Общество, 15.06.2020
С 15 июня начался приём заявок на республиканский конкурс на лучший медицинский сайт
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Безопасное колесо»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Безопасное колесо»
Общество, 15.06.2020
В нём приняло участие команды 7 школ города
Чита приступила к озеленению города
Чита приступила к озеленению города
Общество, 15.06.2020
На этой неделе полностью озеленят улицу Ленина
В одном из райцентров Бурятии открылись новые детские площадки
В одном из райцентров Бурятии открылись новые детские площадки
Общество, 15.06.2020
Они построены в отдалённых микрорайонах города Закаменск
В Иркутской области почтили память первого губернатора
В Иркутской области почтили память первого губернатора
Общество, 15.06.2020
К памятнику Юрию Ножикову были возложены цветы
На центральном стадионе Бурятии возобновили приём норм ГТО
На центральном стадионе Бурятии возобновили приём норм ГТО
Общество, 15.06.2020
Сдать комплекс можно только по предварительной записи
Безработным Забайкалья предоставят дополнительную поддержку
Безработным Забайкалья предоставят дополнительную поддержку
Общество, 15.06.2020
На три месяца будет увеличен минимальный размер пособия

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^