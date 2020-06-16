В Бурятии напомнили о безопасности детей на дороге

Профилактическая акция прошла в Кабанском районе
В Кабанском районе Бурятии сотрудники ГИБДД и педагоги детского дома творчества напомнили взрослым о безопасности детей в период летних каникул. Профилактическое мероприятие прошло в посёлке Каменск.
Автомобилистов предупредили о повышенном внимании на дороге в летний сезон.
- Дети проводят много времени на улице, поэтому будьте бдительны и осторожны. Заранее снижайте скорость движения, - обратились к односельчанам педагоги.
Автоинспекторы, в свою очередь, разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД и проинформировали о статистике аварийности, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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Профилактическая акция прошла в Кабанском районе
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