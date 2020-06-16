Ремонт проводился более 8 часов
Накануне, 15 июня, с 9:20 до 16:00 из-за ремонта задвижки по ул. Лысогорская, 62 в Улан-Удэ было отключено холодное водоснабжение потребителям жилых домов частного сектора.
Без воды остались: ул. Амагаева, ул. Лысогорская, пер. Промышленный. При открытии задвижки оказалось низким давление. В 17:30 заварили свищ на подставке пожарного гидранта по ул. Дзержинского 1, холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям.
Подвоз воды не осуществлялся в виду наличия водоразборной колонки в районе ул. Лысогорская 45. Время отключения составило более восьми часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Три улицы в Улан-Удэ из-за ремонта оставались без холодной воды
Общество, Фото:
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