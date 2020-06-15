Алексей Цыденов об аборигенных коровах: «Эта порода имеет свои плюсы и минусы»

Глава Бурятии также отметил, что «здесь необходима научная работа»
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в интервью телеканалу ГТРК «Бурятия» о новом проекте Буддийской традиционной Сангхи России «Социальное стадо». Проект направлен на восстановление генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого скота.
Напомним, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев во время визита полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева в Бурятию сообщил ему о необходимости выделения средств на возрождение породы бурятской коровы. Позже на проект было выделено 70 миллионов рублей.
- Первые коровы, на самом деле, у нас были ввезены еще в 2012 году. То есть это проект реализуется с 2012 года. Действительно, эта порода имеет свои плюсы и свои минусы. Она имеет плюсы по неприхотливости и жизнестойкости: не надо тёплых стоянок, она более агрессивна при защите от волков. Но у нее меньше вес, необходимо три года, чтобы дойти до товарного веса. Есть, повторюсь, достоинства и недостатки, и здесь необходима научная работа, - рассказал глава Бурятии.
Он напомнил, что у Сангхи уже есть успешный проект «Социальная отара», который реализуется в республике уже в течение шести лет. Механизм при распределении коров будет действовать именно по аналогии этой программы - через определённое время фермеры будут отдавать приплод другим животноводам.
- Он уже охватил всю республику. Все больше людей в него вовлекаются. Если проект с бурятскими коровами пойдёт таким же образом, в этом есть перспектива. Но мы понимаем, этот процесс на самотёк не пускаем. Мы специально возродили племенную службу республики, привлекаем учёных, в том числе Булата Лхасаранова. Был разговор о том, чтобы он участвовал в работе нашей племенной службы, чтобы сопровождать проект «Социальное стадо», которое Хамбо Лама раздаёт фермерам. Научная работа потеряна не будет, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Он добавил, что в настоящий момент из выделенных 70 миллионов потрачено пока 8 млн – остальные находятся в резерве у Сангхи.
- Целевое назначение - это развитие породы бурятской коровы. Повторюсь, есть успешный проект «Социальная отара». И если такой же механизм будет запущен при научном сопровождении республиканской племенной службы, то, думаю, он даст свой эффект, - сказал глава.
Ранее Дид Хамбо Лама Дагба Очиров рассказывал «Байкал-Daily», что в настоящий момент куплены 344 коровы.
- Хамбо Лама сказал, что в восемь районов планирует распределить крупный рогатый скот. Это Еравнинский, Баунтовский, Закаменский, Заиграевский, Окинский, Тункинский, Баргузинский, Курумканский районы. Я спросил, районов же много, чем вы руководствовались при таком выборе - почему именно эти районы. Он сказал – я отправлю в те районы, где трудно держать овец, - рассказывал он.
Алексей Цыденов об аборигенных коровах: «Эта порода имеет свои плюсы и минусы»
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