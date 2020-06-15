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В Бурятии сохранится жаркая погода

В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Синоптики также прогнозируют местами по республике кратковременные дожди, грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 июня по республике ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16, местами +3, +8. Днем +23, +28, местами до +33, по Прибайкалью и при дожде по юго-западу +17, +22.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 6-11, порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +13, +15, днём +25, +27.

17 июня по республике местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, местами +2, +7, днем +23, +28, местами +17, +22 тепла.

18 июня по республике ночью по северу, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днём северный 5-10, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, местами +2, +7, днём по южной половине +26, +32, по северной +21, +26, по Прибайкалью +16, +21.

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