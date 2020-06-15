На иркутском участке БАМе расселили все дома, признанные аварийными до 2012 года

Условия проживания изменили 1034 семьи



В Иркутской области на БАМе расселены все дома, признанные аварийными до 2012 года. В новое жильё переехали 1034 семьи. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.



Масштабная работа была начата в 2012 году в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы. В её рамках с 2012 по 2018 год расселено 52,4 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа. Условия проживания изменили 1034 семьи из городов Братск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский и муниципальных образований Магистральнинское, Видимское, Звёзднинское, Ульканское, Бодайбинское, Вихоревское, Зябинское, Кежемское. Завершающими стали работы по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, в городе Бодайбо, посёлках Кунерма и Магистральный.



Жителям аварийных домов предлагали несколько вариантов переселения. Это строительство новых домов, приобретение домов или квартир на первичном или вторичном рынках в их же населённых пунктах, либо предоставление социальных выплат на приобретение жилья в других муниципальных образованиях.



- В рамках подпрограммы были расселены жители домов, признанных аварийными до 2017 года. Теперь мы вышли на следующий этап – расселение всех аварийных домов в посёлках иркутского участка БАМа. Это 1052 помещения общей площадью 47,7 тысяч квадратных метров. В них проживает 2,5 тысячи человек, – сказала Светлана Свиркина.



В декабре прошлого года между правительством Иркутской области и минстроем России было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Усть-Кутскому муниципальному образованию на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания. Её размер – 403,5 млн руб. По условиям соглашения, в 2020-2022 годах необходимо переселить 263 семьи из помещений общей площадью 14,8 тысяч квадратных метров. 34 семьи уже переселены. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

