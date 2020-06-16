В Улан-Удэ днём возможна гроза
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 июня по республике ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 11-16, местами 3-8 тепла, днём 23-28, местами до 33, по Прибайкалью и при дожде по юго-западу 17-22 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 6-11, порывы до 15-17 м/с. Температура ночью 13-15, днём 25-27 тепла.
В Бурятии сохранится жаркая погода
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