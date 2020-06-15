В Монголии появится музей бурятской культуры



На днях стало известно, что в северо-восточной части Монголии в сомоне Дашбалбар Дорнод аймаке состоялась закладка фундамента музея бурятской культуры и наследия. Проект двухэтажного здания выполнен в национальном стиле под руководством команды заслуженного строителя Монголии, уроженца сомона Дашбалбар Н.Чойбалсана. Также в будущем планируется разместить здесь и библиотеку.



Открытие намечено на октябрь 2021 года. Об этом сообщила монгольский журналист Борхондой Индра.



Стоимость проекта – 1,7 млрд тугриков, что примерно составляет 48-50 млн рублей.



- В северо-восточной части Монголии в результате вынужденной миграции в начала XX века образовались диаспоры агинских бурят, - отмечают в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



