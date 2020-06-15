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В Монголии появится музей бурятской культуры

В Монголии появится музей бурятской культуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Окончание строительства намечено на октябрь 2021 года 

На днях стало известно, что в северо-восточной части Монголии в сомоне Дашбалбар Дорнод аймаке состоялась закладка фундамента музея бурятской культуры и наследия. Проект двухэтажного здания выполнен в национальном стиле под руководством команды заслуженного строителя Монголии, уроженца сомона Дашбалбар Н.Чойбалсана. Также в будущем планируется разместить здесь и библиотеку.

Открытие намечено на октябрь 2021 года. Об этом сообщила монгольский журналист Борхондой Индра.

Стоимость проекта – 1,7 млрд тугриков, что примерно составляет 48-50 млн рублей.

- В северо-восточной части Монголии в результате вынужденной миграции в начала XX века образовались диаспоры агинских бурят, - отмечают в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

бурятская культура музей Монголия
 
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