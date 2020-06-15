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В Иркутске дети помогли потушить пожар около школы

В Иркутске дети помогли потушить пожар около школы
Общество,  Фото:из архива
Они сдерживали пламя от тополиного пуха до приезда спасателей

В городе Иркутске ликвидировать огонь недалеко от школы № 2 помогли школьники. Сообщение о горении тополиного пуха поступило пожарным Иркутска в пятом часу дня.

На момент прибытия пожарного расчёта горел тополиный пух на площади 10 квадратных метров. На месте находились пятеро подростков, которые предпринимали попытки тушения, сдерживая распространение огня на деревья. Спустя несколько минут пожар был потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего за прошедшие три выходных дня в Иркутской области зарегистрировано 84 техногенных пожара. Погиб один человек и один пострадал на пожарах. Наиболее распространённой причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём.

Среди пожаров 10 случаев поджога сухой растительности, 31 случай горения мусора. Число бытовых пожаров традиционно увеличивается в выходные дни, когда люди больше времени проводят дома и на даче, употребляют спиртные напитки, теряют бдительность. Игра с огнём находящихся без присмотра несовершеннолетних приводит к увеличению случаев поджогов тополиного пуха.

К тушению горевшего тополиного пуха в выходные дни пожарные привлекались 12 раз.
пожар Иркутская область
 
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