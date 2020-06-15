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Безработным Забайкалья предоставят дополнительную поддержку

Безработным Забайкалья предоставят дополнительную поддержку
Общество,  Фото:pixabay.com
На три месяца будет увеличен минимальный размер пособия

В Забайкальском крае безработные получат дополнительную поддержку от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Сегодня в Забайкалье более 19 тысяч безработных граждан, из них более 7,5 тысяч получают пособие в минимальном размере – 1800 руб. После трёхкратного повышения с учётом районного коэффициента пособие составит 5400 рублей. Такое пособие рассчитано на три месяца – май, июнь, июль. Напомним, минимальное пособие назначается тем гражданам, которые имели длительный перерыв в работе, либо были трудоустроены неофициально.

Важно отметить, что всем, кто подпадает под увеличенное минимальное пособие, будет автоматически сделан перерасчёт за май. Дополнительно обращаться в органы занятости для этого не стоит.

- Безработным, имеющим несовершеннолетних детей, также положена доплата в июне-августе 2020 года по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка, но только одному из родителей, в случае, если оба из них безработные. Эта мера также распространяется на приёмных родителей, усыновителей, опекунов. На сегодняшний день 3118 человек получают эту доплату, – отметила министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.

Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта, устанавливается максимальный размер пособия на три месяца, но не позднее 1 октября в размере 14556 рублей.

Кроме того, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице и тем, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Всего в Забайкальском крае с 1 марта в органы занятости населения обратились 23191 человек, на 15 июня 20268 граждан зарегистрировано в качестве безработных, из них 7562 забайкальца получают минимальное пособие по безработице. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения региона.
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