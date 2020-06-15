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В Забайкалье названы районы с приростом числа заражённых коронавирусом

В Забайкалье названы районы с приростом числа заражённых коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Крупные вспышки заболевания зафиксированы в семьях

За последнюю неделю большинство случаев заболевания коронавирусом в Забайкальского края пришлось на семь районов: Читинский, Шилкинский, Дульдургинский, Агинский, Могойтуйский, Чернышевский, Каларский. Об этом 15 июня на оперативном совещании в правительстве региона рассказала главный санитарный врач края Светлана Лапа.

Рост заболеваемости за неделю оказался ниже среднего по ДФО и составил 15%. Среди заболевших 17,1% – дети, 82,9 % – взрослые. Зафиксированы несколько крупных вспышек заболевания в семьях, а также выявлено несколько заболевших среди посетителей магазина промтоваров.

- Средний уровень охвата тестирования остается высоким. Высокий уровень заболевших среди детей до года и людей в возрасте 30-64 лет. Коэффициент распространения за последний день составил 1,15. В динамике заболеваемости за последнюю неделю в Чите отмечено снижение на 18,4%, – сообщила Светлана Лапа.

Она отметила, что необходимо продолжить соблюдение ограничительных мероприятий в Чите, рассмотреть возможность введения дополнительных мер безопасности в семи районах края с наибольшим приростом заболеваемости.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией по данным на 15 июня выросло до 2174. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений – 1130 человек. Всего зафиксировано 40 летальных исходов, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
коронавирус Забайкальский край
 
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