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В Бурятии ожидается высокий класс пожарной опасности

В Бурятии ожидается высокий класс пожарной опасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сегодня по республике прогнозируется 4 класс пожарной опасности

По информации Гидрометцентра Бурятии, в ближайшие четыре дня в республике ожидается высокий класс пожарной опасности.

Сегодня 4 класс пожарной опасности прогнозируется в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском, Заиграевском, Хоринском, Кяхтинском, Прибайкальском, Кабанском, Баргузинском и Курумканском районах.

В Мухоршибирском, Джидинском, Бичурском, Окинском, Тункинском, Закаменском, Еравнинском и Баунтовском районах прогнозируется 3 класс пожарной опасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожара. 

прогноз лесные пожары
 
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