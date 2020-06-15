Сегодня по республике прогнозируется 4 класс пожарной опасности
По информации Гидрометцентра Бурятии, в ближайшие четыре дня в республике ожидается высокий класс пожарной опасности.
Сегодня 4 класс пожарной опасности прогнозируется в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском, Заиграевском, Хоринском, Кяхтинском, Прибайкальском, Кабанском, Баргузинском и Курумканском районах.
В Мухоршибирском, Джидинском, Бичурском, Окинском, Тункинском, Закаменском, Еравнинском и Баунтовском районах прогнозируется 3 класс пожарной опасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожара.
В Бурятии ожидается высокий класс пожарной опасности
Общество, Фото:
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