Многодетная псевдогадалка сняла с жительницы Бурятии золото

В апреле 2018 года 23-летняя девушка, обманув 27-летнюю жительницу села Сотниково, украла золотое изделия. Задержанная торговала на улице в Улан-Удэ туалетной водой и сообщила заинтересовавшейся ею прохожей, что умеет предсказывать будущее. Она убедила собеседницу, что на неё наложена порча, снять которую можно, «намолив» золотые украшения в церкви.







Жительница Сотниково от предложения сначала отказалась, однако в течение нескольких дней поддерживала связь с новой знакомой по телефону. Затем пригласила её домой для совершения обряда.







По просьбе «предсказательницы» она сняла с себя и отдала ей золотые серьги, цепочку с кулоном и браслет. Когда новая знакомая со всем имуществом ушла, якобы, в церковь и не вернулась, девушка поняла, что её обманули. Ущерб составил 45,5 тысяч рублей.





Сотрудниками полиции подозреваемая – уроженка Иволгинского района - была оперативно установлена, однако задержать на тот момент её не удалось. Девушка скрылась в Краснодарском крае, где в августе 2019 года была осуждена к году лишения свободы за кражи электронных денег (три эпизода).







Впоследствии она была этапирована в Бурятию и в начале 2020 года освободилась из мест заключения. В настоящее время девушка, которая находится под подпиской о невыезде, задержана. Как выяснилось, золотые украшения она продала.







У девушки трое несовершеннолетних детей, в данный момент она беременна четвёртым.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.