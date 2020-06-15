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Многодетная псевдогадалка сняла с жительницы Бурятии золото

Многодетная псевдогадалка сняла с жительницы Бурятии золото
Общество,  Фото:pixabay.com
Она соврала прохожей, что на девушку наложена порча

В апреле 2018 года 23-летняя девушка, обманув 27-летнюю жительницу села Сотниково, украла золотое изделия. Задержанная торговала на улице в Улан-Удэ туалетной водой и сообщила заинтересовавшейся ею прохожей, что умеет предсказывать будущее. Она убедила собеседницу, что на неё наложена порча, снять которую можно, «намолив» золотые украшения в церкви.

Жительница Сотниково от предложения сначала отказалась, однако в течение нескольких дней поддерживала связь с новой знакомой по телефону. Затем пригласила её домой для совершения обряда.

По просьбе «предсказательницы» она сняла с себя и отдала ей золотые серьги, цепочку с кулоном и браслет. Когда новая знакомая со всем имуществом ушла, якобы, в церковь и не вернулась, девушка поняла, что её обманули. Ущерб составил 45,5 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции подозреваемая – уроженка Иволгинского района - была оперативно установлена, однако задержать на тот момент её не удалось. Девушка скрылась в Краснодарском крае, где в августе 2019 года была осуждена к году лишения свободы за кражи электронных денег (три эпизода).

Впоследствии она была этапирована в Бурятию и в начале 2020 года освободилась из мест заключения. В настоящее время девушка, которая находится под подпиской о невыезде, задержана. Как выяснилось, золотые украшения она продала.

У девушки трое несовершеннолетних детей, в данный момент она беременна четвёртым.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
мошенничество
 
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