Жителя Бурятии оштрафовали за хранение наркотиков

Мужчина нашёл гашиш в лесу



Северобайкальским городским судом Бурятии 3 июня рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Северобайкальска, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.



Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранения без цели сбыта наркотического средства гашиш: анаша, смола каннабиса, в значительном размере. 20 пакетиков наркотического вещества осуждённый обнаружил в городском лесу и положил в нагрудный карман куртки для личного употребления. Но вскоре наркотик изъяли сотрудники транспортной полиции.



- С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования расследованию преступления, а также наличия на иждивении малолетнего ребёнка, учтённых в качестве смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, судом назначено наказание в виде штрафа, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.

