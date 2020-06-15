Мужчина нашёл гашиш в лесу
Северобайкальским городским судом Бурятии 3 июня рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Северобайкальска, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.
Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранения без цели сбыта наркотического средства гашиш: анаша, смола каннабиса, в значительном размере. 20 пакетиков наркотического вещества осуждённый обнаружил в городском лесу и положил в нагрудный карман куртки для личного употребления. Но вскоре наркотик изъяли сотрудники транспортной полиции.
- С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования расследованию преступления, а также наличия на иждивении малолетнего ребёнка, учтённых в качестве смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, судом назначено наказание в виде штрафа, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.
Жителя Бурятии оштрафовали за хранение наркотиков
Общество, Фото:
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