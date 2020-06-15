В Бурятию прибыл первый в РФ Лхарамба лама

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

На данный момент Добдон Максаров – единственный обладатель этого звания в России



Первого Лхарамбу ламу в Российской Федерации Добдона Максарова принял в своей резиденции глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. Лхарамба лама прибыл в Бурятию для официальной встречи после прохождения самоизоляции и всех необходимых мер. Он также поклонился XII Пандито Хамбо Ламе Даши-Доржо Итигэлову и преподнёс дары.



Встреча прошла на территории Иволгинского дацана «Хамбын Хүрээ» в Бурятии. Здесь высокого учителя вместе с Хамбо ламой встретили ректор Буддийского университета Дымбрыл Дашибалданов, проректора, преподаватели Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» и ламы Иволгинского дацана.



Добдон Максаров – бурятский лама-философ, получивший в Индии высочайшую научную степень академика буддийских философских наук «Лхарамба». Он прошёл полный курс обучения в Брейбун Гоман дацане в Индии и тантрические обучения, защитил в 2019 году высшее звание доктора буддийской философии.



Впервые после 30-х годов прошлого столетия бурятская философская школа, а также и российская буддийская наука обрели в лице Добдона ламы, более двадцати лет постигавшего Дхарму в Южной Индии, своего первого Лхарамба Багшу. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

