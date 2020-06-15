Жители Бурятии слили 2 тонны дизельного топлив с тепловоза

Полицейские задержали их на месте преступления



Улан-удэнские сотрудники транспортной полиции задержали несколько человек, которые пытались украсть топливо с подвижного состава.



Четверо мужчин ночью сливали топливо в пластиковые канистры на перегоне «Шалуты – Ганзурино». В общей сложности они слили с тепловоза более 2 тонн дизельного топлива. Его мужчины планировали вывезти на грузовом автомобиле.



Возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

