Новая методика формирования статистики применяется уже второй день
В Бурятии второй день используют новую методику подсчёта заболеваемости коронавирусом – из статистики убрали бессимптомных больных. О новой методике рассказала сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- Если у человека тест положительный, но при объективном осмотре у него нет симптомов, врач диагностирует, с учётом всех факторов, вирусоносительство (код Z22.8). Человек также наблюдается 14 дней, все меры проводятся, - рассказала Евгения Лудупова.
Она подчеркнула, что вирусоносители и заболевшие теперь считаются отдельно. Если у «вирусоносителя» появятся симптомы, то он переходит в класс заболевших.
- Мероприятия проводятся, носитель всё равно является инфицированным, но проявление болезни бессимптомное. И с учётом эпиданамнеза, клинической картины и ряда объективных факторов - мы чётко действуем согласно рекомендациям Минздрава России, - добавила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 15 июня в Бурятии зарегистрировано 2303 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки число больных увеличилось на 51 человека.
В Бурятии из статистики заражённых COVID-19 убрали бессимптомных больных
Общество, Фото:
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