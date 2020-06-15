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В Бурятии из статистики заражённых COVID-19 убрали бессимптомных больных

В Бурятии из статистики заражённых COVID-19 убрали бессимптомных больных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Новая методика формирования статистики применяется уже второй день

В Бурятии второй день используют новую методику подсчёта заболеваемости коронавирусом – из статистики убрали бессимптомных больных. О новой методике рассказала сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- Если у человека тест положительный, но при объективном осмотре у него нет симптомов, врач диагностирует, с учётом всех факторов, вирусоносительство (код Z22.8). Человек также наблюдается 14 дней, все меры проводятся, - рассказала Евгения Лудупова.

Она подчеркнула, что вирусоносители и заболевшие теперь считаются отдельно. Если у «вирусоносителя» появятся симптомы, то он переходит в класс заболевших.

- Мероприятия проводятся, носитель всё равно является инфицированным, но проявление болезни бессимптомное. И с учётом эпиданамнеза, клинической картины и ряда объективных факторов - мы чётко действуем согласно рекомендациям Минздрава России, - добавила министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 15 июня в Бурятии зарегистрировано 2303 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки число больных увеличилось на 51 человека. 



коронавирус профилактика
 
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