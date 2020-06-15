У него не было денег на дорогу
В первых числах июня в полицию Читы поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 2107» со двора пятиэтажного дома. По факту угона следователем полиции возбуждено уголовное дело.
Угон совершил 19-летний читинец. Выяснилось, что он распивал спиртные напитки в компании своих приятелей. Около шести часов утра он вышел на улицу и собрался ехать домой в посёлок Кадала, однако денег на дорогу у него не было. Увидев во дворе «Жигули», он решил доехать на нём. Вскрыв чужой автомобиль, молодой человек завёл технику и уехал.
Установить угонщика полицейским помогла камера наружного видеонаблюдения, которую установили сами жильцы. Автомашина изъята, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец угнал авто, чтобы доехать до дома
Общество, Фото:
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