Читинец угнал авто, чтобы доехать до дома

У него не было денег на дорогу



В первых числах июня в полицию Читы поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 2107» со двора пятиэтажного дома. По факту угона следователем полиции возбуждено уголовное дело.



Угон совершил 19-летний читинец. Выяснилось, что он распивал спиртные напитки в компании своих приятелей. Около шести часов утра он вышел на улицу и собрался ехать домой в посёлок Кадала, однако денег на дорогу у него не было. Увидев во дворе «Жигули», он решил доехать на нём. Вскрыв чужой автомобиль, молодой человек завёл технику и уехал.



Установить угонщика полицейским помогла камера наружного видеонаблюдения, которую установили сами жильцы. Автомашина изъята, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

