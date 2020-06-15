В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Безопасное колесо»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко (из архива)

В нём приняло участие команды 7 школ города



В Улан-Удэ состоялся городской конкурс «Безопасное колесо». Мероприятие, ориентированное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду движения ЮИД, проходило в дистанционном режиме. В конкурсе приняло участие 9 команд из школ №1, №2, №8, №65, №18, №31 и №32.



С 5 по 8 июня для ребят были организованы дистанционные испытания по пяти этапам: фигурное вождение велосипеда, основы оказания первой помощи, ОБЖ, ПДД, ПДД для велосипедистов.



9 июня для капитанов команд была проведена конференция, где ребята отвечали в режиме реального времени на вопросы членов жюри.



По итогам конкурса победителями стали:

1 место – команда СОШ №32 «Добрый знак»;

2 место – команда СОШ №65 «Зелёный свет» (младший отряд);

3 место – команды «Форсаж» СОШ №2 и «Сигнал» СОШ №31.



Мероприятие было организовано при содействии ОГИБДД и РЦПВТиС РБ. Об этом сообщает пресс-служба центра «Безопасное детство».

