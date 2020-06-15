 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Безопасное колесо»

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Безопасное колесо»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко (из архива)
В нём приняло участие команды 7 школ города

В Улан-Удэ состоялся городской конкурс «Безопасное колесо». Мероприятие, ориентированное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду движения ЮИД, проходило в дистанционном режиме. В конкурсе приняло участие 9 команд из школ №1, №2, №8, №65, №18, №31 и №32.

С 5 по 8 июня для ребят были организованы дистанционные испытания по пяти этапам: фигурное вождение велосипеда, основы оказания первой помощи, ОБЖ, ПДД, ПДД для велосипедистов.

9 июня для капитанов команд была проведена конференция, где ребята отвечали в режиме реального времени на вопросы членов жюри.

По итогам конкурса победителями стали:
1 место – команда СОШ №32 «Добрый знак»;
2 место – команда СОШ №65 «Зелёный свет» (младший отряд);
3 место – команды «Форсаж» СОШ №2 и «Сигнал» СОШ №31.

Мероприятие было организовано при содействии ОГИБДД и РЦПВТиС РБ. Об этом сообщает пресс-служба центра «Безопасное детство».
Улан-Удэ конкурс правила дорожного движения школа дети ЮИД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Безопасное колесо»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Безопасное колесо»
Общество, 15.06.2020
В нём приняло участие команды 7 школ города
Чита приступила к озеленению города
Чита приступила к озеленению города
Общество, 15.06.2020
На этой неделе полностью озеленят улицу Ленина
В одном из райцентров Бурятии открылись новые детские площадки
В одном из райцентров Бурятии открылись новые детские площадки
Общество, 15.06.2020
Они построены в отдалённых микрорайонах города Закаменск
В Иркутской области почтили память первого губернатора
В Иркутской области почтили память первого губернатора
Общество, 15.06.2020
К памятнику Юрию Ножикову были возложены цветы
На центральном стадионе Бурятии возобновили приём норм ГТО
На центральном стадионе Бурятии возобновили приём норм ГТО
Общество, 15.06.2020
Сдать комплекс можно только по предварительной записи
Безработным Забайкалья предоставят дополнительную поддержку
Безработным Забайкалья предоставят дополнительную поддержку
Общество, 15.06.2020
На три месяца будет увеличен минимальный размер пособия
Бурятия приобретёт спецоборудование для пожилых и инвалидов
Бурятия приобретёт спецоборудование для пожилых и инвалидов
Общество, 15.06.2020
Первым учреждением, которое его получит, станет Заиграевский дом-интернат для пожилых
В Бурятию прибыл первый в РФ Лхарамба лама
В Бурятию прибыл первый в РФ Лхарамба лама
Общество, 15.06.2020
На данный момент Добдон Максаров – единственный обладатель этого звания в России
В Забайкалье названы районы с приростом числа заражённых коронавирусом
В Забайкалье названы районы с приростом числа заражённых коронавирусом
Общество, 15.06.2020
Крупные вспышки заболевания зафиксированы в семьях
Алексей Цыденов об аборигенных коровах: «Эта порода имеет свои плюсы и минусы»
Алексей Цыденов об аборигенных коровах: «Эта порода имеет свои плюсы и минусы»
Общество, 15.06.2020
Глава Бурятии также отметил, что здесь необходима научная работа
Возобновляются регулярные полёты из Улан-Удэ в Читу и на Ольхон
Возобновляются регулярные полёты из Улан-Удэ в Читу и на Ольхон
Общество, 15.06.2020
Билеты на рейсы можно купить по льготным тарифам
В Иркутске чиновника и его отца осудили за мошенничество
В Иркутске чиновника и его отца осудили за мошенничество
Общество, 15.06.2020
Приговор вынесли бывшему заместителю гендиректора Дорожной службы Иркутской области
В Бурятии сохранится жаркая погода
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, 15.06.2020
Синоптики также прогнозируют местами по республике кратковременные дожди, грозы
Из-за репетиции парада три дня будут перекрывать центр Улан-Удэ
Из-за репетиции парада три дня будут перекрывать центр Улан-Удэ
Общество, 15.06.2020
В день проведения военного парада дорога будет закрыта с 7 часов утра
В Монголии появится музей бурятской культуры
В Монголии появится музей бурятской культуры
Общество, 15.06.2020
Окончание строительства намечено на октябрь 2021 года

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^