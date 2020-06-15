В нём приняло участие команды 7 школ города
В Улан-Удэ состоялся городской конкурс «Безопасное колесо». Мероприятие, ориентированное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду движения ЮИД, проходило в дистанционном режиме. В конкурсе приняло участие 9 команд из школ №1, №2, №8, №65, №18, №31 и №32.
С 5 по 8 июня для ребят были организованы дистанционные испытания по пяти этапам: фигурное вождение велосипеда, основы оказания первой помощи, ОБЖ, ПДД, ПДД для велосипедистов.
9 июня для капитанов команд была проведена конференция, где ребята отвечали в режиме реального времени на вопросы членов жюри.
По итогам конкурса победителями стали:
1 место – команда СОШ №32 «Добрый знак»;
2 место – команда СОШ №65 «Зелёный свет» (младший отряд);
3 место – команды «Форсаж» СОШ №2 и «Сигнал» СОШ №31.
Мероприятие было организовано при содействии ОГИБДД и РЦПВТиС РБ. Об этом сообщает пресс-служба центра «Безопасное детство».
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Безопасное колесо»
Общество, Фото:
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