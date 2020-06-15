В Бурятии выберут лучших «iМедиков»

С 15 июня начался приём заявок на республиканский конкурс на лучший медицинский сайт



В Бурятии стартовал республиканский конкурс «iМедик Бурятии-2020», посвящённый Дню медицинского работника. Целью мероприятия станет интернет-продвижение медицинских организаций и медицинских блогеров.



Участие могут принять медицинские организации, учреждения здравоохранения РБ; физические лица: врачи, медсёстры, стажёры, интерны, студенты медицинских вузов и ссузов Бурятии, члены семей медиков РБ, жители республики.



Срок окончания приёма заявок и видеоматериалов по 5 июля этого года, до 18:00. Подведение итогов и объявление победителей состоится 8 июля. Будут разыграны номинации:

- «За лучший официальный сайт медицинских учреждений, ведущих свою деятельность в Улан-Удэ»;

- «За лучший официальный сайт ЛПУ, ведущих свою деятельность в сельских районах Республики Бурятия»;

- «За лучшее продвижение аккаунта и постов в социальных сетях медицинской организации Бурятии»;

- «Лучший медицинский блогер, работающий в медицинских организациях республики»;

- «Лучший медицинский блогер, получающий профессию медика»;

- «Лучший блогер в социальных сетях, рассказывающий о медиках Бурятии»;

- «Лучший блогер на бурятском языке»;

- «Лучший блог о здоровом образе жизни»;

- «Хочу походить на тебя» – «За самое креативное видеопоздравление медикам Бурятии – от их семей и друзей», размещённое в социальных сетях;

- «Самому юному участнику».



Возможно учреждение спецпризов от организаторов конкурса. Информация по проведению конкурса можно найти на сайте Медицинской палаты РБ. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.



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