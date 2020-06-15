На полигоне в Улан-Удэ прошли боевые стрельбы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Военные уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника



В Бурятии на полигоне Сосновый Бор прошли боевые стрельбы самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения общевойсковой армии ВВО.



Расчёты вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенностью выполнения огневых задач стало ведение огня с помощью прицелов прямой наводки - 1П23. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров.



В ходе стрельб военные уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника. Для разведки целей и корректировки огня применялся расчёт БЛА «Орлан-10».



- Всего в стрельбах приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. Боевые стрельбы прошли под руководством начальника артиллерии объединения ВВО полковника Александра Плужникова, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





