 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

На центральном стадионе Бурятии возобновили приём норм ГТО

На центральном стадионе Бурятии возобновили приём норм ГТО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сдать комплекс можно только по предварительной записи

В Бурятии поэтапно проходит смягчение ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. На центральном стадионе возобновлён приём нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Правда с оговоркой – только по предварительной записи и с соблюдением обязательных санитарных требований.

- Специалисты будут принимать такие виды испытаний, как подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину и беговые виды испытаний, – отметили в министерстве спорта и молодёжной политике РБ.

Все желающие в возрасте от 6 до 70+ лет могут присоединиться к сдаче нормативов. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, чтобы получить УИН (11-значный уникальный идентификационный номер), а затем оставить заявку, позвонив по телефону 8-902-563-95-29. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
спорт Бурятия коронавирус Улан-Удэ ГТО стадион
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия приобретёт спецоборудование для пожилых и инвалидов
Бурятия приобретёт спецоборудование для пожилых и инвалидов
Общество, 15.06.2020
Первым учреждением, которое его получит, станет Заиграевский дом-интернат для пожилых
В Бурятию прибыл первый в РФ Лхарамба лама
В Бурятию прибыл первый в РФ Лхарамба лама
Общество, 15.06.2020
На данный момент Добдон Максаров – единственный обладатель этого звания в России
В Забайкалье названы районы с приростом числа заражённых коронавирусом
В Забайкалье названы районы с приростом числа заражённых коронавирусом
Общество, 15.06.2020
Крупные вспышки заболевания зафиксированы в семьях
Алексей Цыденов об аборигенных коровах: «Эта порода имеет свои плюсы и минусы»
Алексей Цыденов об аборигенных коровах: «Эта порода имеет свои плюсы и минусы»
Общество, 15.06.2020
Глава Бурятии также отметил, что здесь необходима научная работа
Возобновляются регулярные полёты из Улан-Удэ в Читу и на Ольхон
Возобновляются регулярные полёты из Улан-Удэ в Читу и на Ольхон
Общество, 15.06.2020
Билеты на рейсы можно купить по льготным тарифам
В Иркутске чиновника и его отца осудили за мошенничество
В Иркутске чиновника и его отца осудили за мошенничество
Общество, 15.06.2020
Приговор вынесли бывшему заместителю гендиректора Дорожной службы Иркутской области
В Бурятии сохранится жаркая погода
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, 15.06.2020
Синоптики также прогнозируют местами по республике кратковременные дожди, грозы
Из-за репетиции парада три дня будут перекрывать центр Улан-Удэ
Из-за репетиции парада три дня будут перекрывать центр Улан-Удэ
Общество, 15.06.2020
В день проведения военного парада дорога будет закрыта с 7 часов утра
В Монголии появится музей бурятской культуры
В Монголии появится музей бурятской культуры
Общество, 15.06.2020
Окончание строительства намечено на октябрь 2021 года
В Иркутске дети помогли потушить пожар около школы
В Иркутске дети помогли потушить пожар около школы
Общество, 15.06.2020
Они сдерживали пламя от тополиного пуха до приезда спасателей
В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два кафе
В Улан-Удэ из-за нарушений временно закрыли два кафе
Общество, 15.06.2020
В кафе не проводилась термометрия и уборка помещений, также не выполнялись условия социального дистанцирования
В России умерло 143 человека с коронавирусом
В России умерло 143 человека с коронавирусом
Общество, 15.06.2020
Всего в стране скончалось более семи тысяч пациентов с COVID-19
В Бурятии ожидается высокий класс пожарной опасности
В Бурятии ожидается высокий класс пожарной опасности
Общество, 15.06.2020
Сегодня по республике прогнозируется 4 класс пожарной опасности
Многодетная псевдогадалка сняла с жительницы Бурятии золото
Многодетная псевдогадалка сняла с жительницы Бурятии золото
Общество, 15.06.2020
Она соврала прохожей, что на девушку наложена порча

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^