На центральном стадионе Бурятии возобновили приём норм ГТО

Сдать комплекс можно только по предварительной записи



В Бурятии поэтапно проходит смягчение ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. На центральном стадионе возобновлён приём нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Правда с оговоркой – только по предварительной записи и с соблюдением обязательных санитарных требований.



- Специалисты будут принимать такие виды испытаний, как подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину и беговые виды испытаний, – отметили в министерстве спорта и молодёжной политике РБ.



Все желающие в возрасте от 6 до 70+ лет могут присоединиться к сдаче нормативов. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, чтобы получить УИН (11-значный уникальный идентификационный номер), а затем оставить заявку, позвонив по телефону 8-902-563-95-29. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

