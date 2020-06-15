Сдать комплекс можно только по предварительной записи
В Бурятии поэтапно проходит смягчение ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. На центральном стадионе возобновлён приём нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Правда с оговоркой – только по предварительной записи и с соблюдением обязательных санитарных требований.
- Специалисты будут принимать такие виды испытаний, как подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину и беговые виды испытаний, – отметили в министерстве спорта и молодёжной политике РБ.
Все желающие в возрасте от 6 до 70+ лет могут присоединиться к сдаче нормативов. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, чтобы получить УИН (11-значный уникальный идентификационный номер), а затем оставить заявку, позвонив по телефону 8-902-563-95-29. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
На центральном стадионе Бурятии возобновили приём норм ГТО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первым учреждением, которое его получит, станет Заиграевский дом-интернат для пожилых
На данный момент Добдон Максаров – единственный обладатель этого звания в России
Крупные вспышки заболевания зафиксированы в семьях
Глава Бурятии также отметил, что здесь необходима научная работа
Билеты на рейсы можно купить по льготным тарифам
Приговор вынесли бывшему заместителю гендиректора Дорожной службы Иркутской области
Синоптики также прогнозируют местами по республике кратковременные дожди, грозы
В день проведения военного парада дорога будет закрыта с 7 часов утра
Окончание строительства намечено на октябрь 2021 года
Они сдерживали пламя от тополиного пуха до приезда спасателей
В кафе не проводилась термометрия и уборка помещений, также не выполнялись условия социального дистанцирования
Всего в стране скончалось более семи тысяч пациентов с COVID-19
Сегодня по республике прогнозируется 4 класс пожарной опасности
Она соврала прохожей, что на девушку наложена порча
Мужчина нашёл гашиш в лесу