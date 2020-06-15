В Иркутске за выходные поймали более 60 пьяных водителей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Один из нарушителей вёз в машине своего несовершеннолетнего сына



Сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения.



В Иркутске за три дня операции «Нетрезвый водитель» инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 61 автомобилиста, из них 29 человек отказались проходить освидетельствование. Шесть водителей находились за рулём автомобиля в нетрезвом виде повторно.



Накануне на Байкальском тракте экипаж ДПС остановил машину «Волга Сайбер» под управлением местного жителя. В салоне автомобиля находился несовершеннолетний сын автолюбителя.



- В ходе проверки документов автомобилист заметно нервничал, речь была несвязной и от него исходил устойчивый запаха алкоголя. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и был привлечён к административной ответственности. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении мужчины за ненадлежащее исполнение им родительских обязанностей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

