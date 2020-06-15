В Иркутске за выходные поймали более 60 пьяных водителей

Один из нарушителей вёз в машине своего несовершеннолетнего сына
Сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения.
В Иркутске за три дня операции «Нетрезвый водитель» инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 61 автомобилиста, из них 29 человек отказались проходить освидетельствование. Шесть водителей находились за рулём автомобиля в нетрезвом виде повторно.
Накануне на Байкальском тракте экипаж ДПС остановил машину «Волга Сайбер» под управлением местного жителя. В салоне автомобиля находился несовершеннолетний сын автолюбителя.
- В ходе проверки документов автомобилист заметно нервничал, речь была несвязной и от него исходил устойчивый запаха алкоголя. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и был привлечён к административной ответственности. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении мужчины за ненадлежащее исполнение им родительских обязанностей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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