Возбуждено уголовное дело
Сотрудниками транспортной полиции на станции Саянтуй около железнодорожного полотна задержан 51-летний житель города Улан-Удэ. У мужчины была обнаружена марихуана, общим весом более 2 500 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии мужчину задержали с 2,5 кг наркотиков
Общество, Фото:
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