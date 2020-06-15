В Бурятии больные коронавирусом проголосуют по поправкам в Конституцию в медучреждениях

В ковидных стационарах организуют временные участки



Сегодня председатель Избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский рассказал о подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Кроме того, он рассказал о том, как во время голосования будут соблюдаться меры безопасности на фоне пандемии коронавируса.



По словам Дмитрия Ивайловского, важно обеспечить каждого гражданина правом проголосовать. В том числе контактных лиц, находящихся на изоляции, и самих пациентов, проходящих лечение в ковидных стационарах. Также важно – обеспечить безопасность и организовать «бесконтактное голосование».



- Мы решали главную задачу, которую определяла алгоритм голосования людей в помещении для голосования, вне помещения для голосования, напомню, это частный дом или отдельная квартира. И голосование в медучреждениях, где в связи с эпидемиологической обстановкой проголосовать смогут те, кто лечится, кто пролечился, и контактные лица, - рассказал Дмитрий Ивайловский.



По словам председателя избиркома, из 814 участков не все соответствуют тем площадям, которые нужны для «нормальной работы». Площадь участка должна составлять не менее 200 кв.м.



- Необходимо организовать всё так, чтобы было как можно меньше скопления людей, чтобы люди проголосовали вне помещения для голосования. А значит, вся организующая работа связана с категориями граждан – категория 65+, инвалиды, родители детей до 3-х лет. Сюда дополняется ещё одна категория, у нас есть населённые пункты, где нет помещения для голосования, а расстояние до главного избирательного участка составляет от 1 до 20 километров. Сейчас решается вопрос, называться это будет «Открытое небо» - рассказал Дмитрий Ивайловский.



Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров сообщил, что до 29 июня продолжается набор наблюдателей, а на этой неделе начнётся дистанционное обучение, которое пройдёт в несколько этапов.



Председатель комиссии по охране здоровья, социальной политике, вопросам семьи и детства Общественной палаты Бурятии Светлана Хабаркова уточнила, что на избирательном участке организовано всё для обеспечения безопасности – установлены размеры для социальной дистанции, термометрия, члены избиркома будут встречать граждан в халатах, масках, очках и перчатках.



По её словам, если у человека, пришедшего на участок, будет повышенная температура, его проводят в отдельное помещение с отдельным выходом.



Пациенты, которые лежат в ковидных стационарах, также получат право голосования и возможность проголосовать – там будут соблюдены отдельные меры безопасности.



- Если они изъявят желание голосовать, я думаю, за исключением тех, кто в реанимации, то все получат это право. А как быть с документами после голосования? Принимается решение, что в медучреждениях будет отдельное место хранения. Вопрос до конца не проработан, - рассказала Светлана Хабаркова.



Дмитрий Ивайловский добавил, что в медучреждениях планируется организовать 23 временных участка. Также будут сформированы медицинские бригады, которые будут включены в состав временных комиссий.









