Скалолазы Бурятии потренировались в местности Тологой. Фоторепортаж

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с тренировки



Скалолазы Бурятии из альпинистского клуба «Кадар» еженедельно выбираются на различные скальные массивы для того, чтобы повышать свой уровень профессиональной подготовки. Недавно они тренировались на скальном массиве Тологой в Иволгинском районе. Кроме того, спортсмены привлекают к этому новичков, приобщая их к активному образу жизни.



- Альпинизм у нас в Бурятии очень плохо представлен, в отличие от других регионов. Мы стараемся своими силами, пока без чьей-либо поддержки - всё на голом энтузиазме, это дело продвигать, чтобы больше людей узнали об этом прекрасном виде спорта, - рассказал «Байкал-Daily» Максим Александров, председатель альпинистского клуба «Кадар».



В планах организации – дальнейший рост. Спортсмены совершают учебно-тренировочные сборы, сам Максим Александров планирует в этом году отправиться на «Школу инструкторов» на Алтай. Недавно его напарники вернулись со сборов, проводимой Амурской федерацией альпинизма, которые проводились в Баргузинском районе в ущелье реки Ульзыха.



- Ребята выполнили норматив на значок «Альпинист России», «разрядники» сходили в свои горы – для повышения спортивного разряда. Нет какой-то конечной точки, - заключил Максим Александров.

