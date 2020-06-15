«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с тренировки
Скалолазы Бурятии из альпинистского клуба «Кадар» еженедельно выбираются на различные скальные массивы для того, чтобы повышать свой уровень профессиональной подготовки. Недавно они тренировались на скальном массиве Тологой в Иволгинском районе. Кроме того, спортсмены привлекают к этому новичков, приобщая их к активному образу жизни.
- Альпинизм у нас в Бурятии очень плохо представлен, в отличие от других регионов. Мы стараемся своими силами, пока без чьей-либо поддержки - всё на голом энтузиазме, это дело продвигать, чтобы больше людей узнали об этом прекрасном виде спорта, - рассказал «Байкал-Daily» Максим Александров, председатель альпинистского клуба «Кадар».
В планах организации – дальнейший рост. Спортсмены совершают учебно-тренировочные сборы, сам Максим Александров планирует в этом году отправиться на «Школу инструкторов» на Алтай. Недавно его напарники вернулись со сборов, проводимой Амурской федерацией альпинизма, которые проводились в Баргузинском районе в ущелье реки Ульзыха.
- Ребята выполнили норматив на значок «Альпинист России», «разрядники» сходили в свои горы – для повышения спортивного разряда. Нет какой-то конечной точки, - заключил Максим Александров.
Скалолазы Бурятии потренировались в местности Тологой. Фоторепортаж
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