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Бурятия приобретёт спецоборудование для пожилых и инвалидов

Бурятия приобретёт спецоборудование для пожилых и инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
Первым учреждением, которое его получит, станет Заиграевский дом-интернат для пожилых

В 2019 году в России началось внедрение системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами. Сегодня в пилотном проекте участвует 18 регионов, в том числе и Бурятия, в которой проживает более 200 тысяч пожилых людей. Цель проекта — оказание сбалансированного социального обслуживания и квалифицированной медицинской помощи гражданам, нуждающимся в уходе, как на дому, так и в стационаре.

На территории республики определены пилотные учреждения, это Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», в которых программой СДУ предусмотрено открытие пунктов проката технических средств реабилитации, семейное сопровождение семей, ухаживающих за пожилыми и инвалидами, а также приобретение специализированного оборудования.

В ближайшее время в учреждения поступят кресла-реклайнеры; кровати многофункциональные; тележки для перевозки внутрикорпусные; кресло-коляски для душа; ходунки-роллаторы; скользящие простыни трансфер для перемещения больного; дыхательные тренажёры и т.д. на сумму более 10 млн рублей.

- Данное оборудование играет важную роль в уходе, реабилитации, социализации пожилых граждан и инвалидов, так как направлено на поддержание каждого человека, который или из-за болезни, или из-за возраста нуждается в особом внимании, – отметила директор Заиграевского дома-интерната Екатерина Матвеева.

Также в пилотных учреждениях уже сейчас в рамках внедрения системы долговременного ухода ведётся дистанционное обучение типизаторов, тренеров, т.е. сотрудников, непосредственно задействованных в реализации программы. В ближайшее время будет организована работа сиделок при учреждениях. На эти цели предусмотрено более 7,7 млн рублей.

Кроме того, в этом году на базе комплексного центра «Доверие» планируется открытие отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения. Здесь будет организована социокультурная реабилитация пожилых: досуг, оздоровление, активный отдых и, обязательно, общение. На организацию работы отделения планируется направить почти 7 млн рублей.

Будет обеспечена работа школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему, в том числе дистанционное консультирование через Интернет) для обучения близких и родных правилам и особенностям ухода.

Предусмотрено и приобретение технических средств реабилитации на сумму 2,3 млн рублей для обеспечения пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) - для пожилых людей и инвалидов, родственники которых ухаживают за ними дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
социальная защита Бурятия Улан-Удэ Заиграевский район
 
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