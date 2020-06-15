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Читинец уехал на вахту и оставил ключ в автомобиле

Читинец уехал на вахту и оставил ключ в автомобиле
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытая машина простояла месяц и была угнана

В пятницу в полицию поступило заявление от 27-летнего жителя Читы о том, что угнан его автомобиль «Ниссан Кашкай», стоимостью более одного миллиона рублей. Уезжая на месяц на вахту, потерпевший оставил свой автомобиль во дворе многоэтажного дома. При этом ключи от замка зажигания в спешке оставил в машине. По возвращению потерпевший обнаружил, что автомобиля нет.

За сутки полицейские установили жителя посёлка Биофабрика. Угнанная машина в технически неисправном состоянии обнаружена во дворе его дома. Подозреваемый признался в угоне.

Выяснилось, увидев стоящий автомобиль с ключами в замке зажигания, 27-летний читинец решил покататься на нём. Не имея водительского удостоверения и опыта вождения, он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. С целью сокрытия следов ДТП, повреждённый автомобиль загнал к себе во двор.

За неправомерное завладение транспортным средством возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


кража Забайкальский край
 
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