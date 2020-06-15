С вором он познакомился на улице, когда приехал в командировку
С заявлением в полицию Читы обратился 51-летний уроженец Омской области, который находился в командировке в столице Забайкалья. Мужчина сообщил о краже сотового телефона «Хуавей» и денег.
Накануне потерпевший на улице познакомился с мужчиной, с которым в дальнейшем распивал спиртные напитки в одной из квартир города. Именно его потерпевший заподозрил в совершении кражи.
Полицейские установили, что к совершению кражи причастен ранее судимый 30-летний местный житель. Выяснилось, что в ходе застолья заявитель уснул, после чего задержанный из кармана его куртки украл сотовый телефон и 11 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские принимают меры к установлению места сбыта и изъятию похищенного смартфона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Житель Омской области лишился телефона и денег в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С вором он познакомился на улице, когда приехал в командировку
Также будут разыграны несколько автомобилей, трактор, цифровая и бытовая техника
Возбуждено административное дело
У горожан спрашивают, нужно ли ограждение у «Чёрного тюльпана»
Ход и качество ремонтных работ контролируют депутаты и общественники
За сутки выявили более трёхсот больных
При выборе продуктов необходимо внимательно изучать сроки годности
Она накидывалась на работников угольного разреза
Осуждённый обжаловал приговор в Верховном суде
Мужчина срубил деревьев на сумму более 90 тысяч рублей
Женщина совершила кражу, когда медик отвлеклась
В дело вмешалась прокуратора
Они получили представление прокуратуры
Луговые мотыльки могут нанести ущерб урожаю
Более 1200 военнослужащих поучаствовали в репетиции в минувшую субботу