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Житель Омской области лишился телефона и денег в Чите

Житель Омской области лишился телефона и денег в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
С вором он познакомился на улице, когда приехал в командировку

С заявлением в полицию Читы обратился 51-летний уроженец Омской области, который находился в командировке в столице Забайкалья. Мужчина сообщил о краже сотового телефона «Хуавей» и денег.

Накануне потерпевший на улице познакомился с мужчиной, с которым в дальнейшем распивал спиртные напитки в одной из квартир города. Именно его потерпевший заподозрил в совершении кражи.

Полицейские установили, что к совершению кражи причастен ранее судимый 30-летний местный житель. Выяснилось, что в ходе застолья заявитель уснул, после чего задержанный из кармана его куртки украл сотовый телефон и 11 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские принимают меры к установлению места сбыта и изъятию похищенного смартфона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


Чита кража
 
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