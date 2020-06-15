Житель Омской области лишился телефона и денег в Чите

С вором он познакомился на улице, когда приехал в командировку



С заявлением в полицию Читы обратился 51-летний уроженец Омской области, который находился в командировке в столице Забайкалья. Мужчина сообщил о краже сотового телефона «Хуавей» и денег.



Накануне потерпевший на улице познакомился с мужчиной, с которым в дальнейшем распивал спиртные напитки в одной из квартир города. Именно его потерпевший заподозрил в совершении кражи.



Полицейские установили, что к совершению кражи причастен ранее судимый 30-летний местный житель. Выяснилось, что в ходе застолья заявитель уснул, после чего задержанный из кармана его куртки украл сотовый телефон и 11 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские принимают меры к установлению места сбыта и изъятию похищенного смартфона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





