Они построены в отдалённых микрорайонах города Закаменск
12 июня в городе Закаменск на улицах Нагорная и Холтосонская открылись две новые детские площадки. Яркие, современные детские игровые комплексы с песочницами, турниками, качелями и горками станут доступны для более чем 100 детей из отдалённых микрорайонов города.
Детская площадка на улице Холтонская построена возле городского стадиона, поэтому её смогут посещать не только жители близлежащих домов, но и посетители стадиона.
Игровое и спортивное оборудование приобретено и установлено на общую сумму 911 тысяч рублей. Всего в 2020 году на благоустройство территорий города Закаменск по нацпроекту «Жильё и городская среда» будет направлено 9,8 млн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – порядка 9,6 млн рублей.
В Закаменске ежегодно проводятся работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Почти в каждом дворе многоквартирных домов установлены игровые и спортивные комплексы. Власти города ставят перед собой задачу охвата именно частного сектора.
В этом году в республике будет благоустроено 155 дворов и 77 скверов, аллей и парков на сумму 283,5 млн рублей. Качество работ благоустраиваемых территорий с этого года будет оценивать республиканская служба строительного и жилищного надзора. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации ЖКК Бурятии.
В одном из райцентров Бурятии открылись новые детские площадки
Общество, Фото:
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