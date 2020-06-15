Возбуждено административное дело
В начале июня государственным инспектором Северобайкальского межрайонного отдела при проведении планового осмотра магазина «Людмила», принадлежащего ИП Каплина, выявлено нарушение. Установлено, что предпринимательница не известила управление Россельхознадзора о доставке свежих овощей и фруктов.
- Согласно требованиям законодательства, во избежание заноса и распространения на территории региона опасных карантинных объектов организации, индивидуальные предприниматели, граждане обязаны незамедлительно уведомлять территориальный орган Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции растительного происхождения. При этом запрещается приём любой подкарантинной продукции из зон распространения карантинных объектов без сертификатов. В случае ввоза продукции, заражённой карантинными организмами, или подкарантинной продукции без карантинного сертификата, она подлежит обеззараживанию, возврату или уничтожению, - сообщили в пресс-службе управления.
В отношении предпринимательницы возбуждено административное дело.
В Бурятии предпринимательница не сообщила о поступлении овощей и фруктов
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