В Бурятии предпринимательница не сообщила о поступлении овощей и фруктов

Возбуждено административное дело



В начале июня государственным инспектором Северобайкальского межрайонного отдела при проведении планового осмотра магазина «Людмила», принадлежащего ИП Каплина, выявлено нарушение. Установлено, что предпринимательница не известила управление Россельхознадзора о доставке свежих овощей и фруктов.



- Согласно требованиям законодательства, во избежание заноса и распространения на территории региона опасных карантинных объектов организации, индивидуальные предприниматели, граждане обязаны незамедлительно уведомлять территориальный орган Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции растительного происхождения. При этом запрещается приём любой подкарантинной продукции из зон распространения карантинных объектов без сертификатов. В случае ввоза продукции, заражённой карантинными организмами, или подкарантинной продукции без карантинного сертификата, она подлежит обеззараживанию, возврату или уничтожению, - сообщили в пресс-службе управления.



В отношении предпринимательницы возбуждено административное дело.

