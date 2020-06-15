 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

Мэрия обратилась за советом к улан-удэнцам

Мэрия обратилась за советом к улан-удэнцам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
У горожан спрашивают, нужно ли ограждение у «Чёрного тюльпана»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение провести блиц-опрос среди жителей города для утверждения окончательного варианта проекта благоустройства сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в Октябрьском районе. Вопрос сейчас в том, нужно ли ограждение скверу, если оно необходимо по мнению горожан, то каким оно должно быть, сообщили в пресс-службе мэрии.

Памятник воинам, известный в народе как «Чёрный тюльпан», является одной из общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2022 годы». Работы на объекте уже начаты.

Голосование пройдёт до 19 июня на официальном сайте администрации города во вкладке «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru/pollingList/vybor-ograzhdeniya.php

Улан-удэнцы могут выразить свою точку зрения, выбрав ниже один из вариантов ограждения:
- «ограждение высотой 1 м.»,
- «ограждение высотой 2 м.»,
- «без ограждения».

- Уважаемые улан-удэнцы, голосуйте! Нам важно мнение каждого! – призывают в мэрии.
благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах
В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах
Общество, 15.06.2020
Ход и качество ремонтных работ контролируют депутаты и общественники
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, 15.06.2020
За сутки выявили более трёхсот больных
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежие продукты
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежие продукты
Общество, 15.06.2020
При выборе продуктов необходимо внимательно изучать сроки годности
В Иркутской области застрелили сорвавшеюся с цепи собаку
В Иркутской области застрелили сорвавшеюся с цепи собаку
Общество, 15.06.2020
Она накидывалась на работников угольного разреза
В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор
В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор
Общество, 15.06.2020
Осуждённый обжаловал приговор в Верховном суде
В Бурятии «чёрный лесоруб» бросил машину при виде лесников
В Бурятии «чёрный лесоруб» бросил машину при виде лесников
Общество, 15.06.2020
Мужчина срубил деревьев на сумму более 90 тысяч рублей
Забайкалка украла сотовый телефон и деньги у врача
Забайкалка украла сотовый телефон и деньги у врача
Общество, 15.06.2020
Женщина совершила кражу, когда медик отвлеклась
Районы Бурятии атаковал опасный вредитель
Районы Бурятии атаковал опасный вредитель
Общество, 15.06.2020
Луговые мотыльки могут нанести ущерб урожаю
Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня
Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня
Общество, 15.06.2020
Более 1200 военнослужащих поучаствовали в репетиции в минувшую субботу

В Бурятии монтёров осудили за мошенничество
В Бурятии монтёров осудили за мошенничество
Общество, 15.06.2020
Двое монтёров представили подложные командировочные документы

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^