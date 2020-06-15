Мэрия обратилась за советом к улан-удэнцам

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

У горожан спрашивают, нужно ли ограждение у «Чёрного тюльпана»



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение провести блиц-опрос среди жителей города для утверждения окончательного варианта проекта благоустройства сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в Октябрьском районе. Вопрос сейчас в том, нужно ли ограждение скверу, если оно необходимо по мнению горожан, то каким оно должно быть, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Памятник воинам, известный в народе как «Чёрный тюльпан», является одной из общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2022 годы». Работы на объекте уже начаты.

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Голосование пройдёт до 19 июня на официальном сайте администрации города во вкладке «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru/pollingList/vybor-ograzhdeniya.php



Улан-удэнцы могут выразить свою точку зрения, выбрав ниже один из вариантов ограждения:

- «ограждение высотой 1 м.»,

- «ограждение высотой 2 м.»,

- «без ограждения».

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- Уважаемые улан-удэнцы, голосуйте! Нам важно мнение каждого! – призывают в мэрии.

