В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах



На планёрном совещании мэра Улан-Удэ начальник управления дорожного строительства Андрей Дугаров отчитался о ремонте дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и устранении замечаний, допущенных подрядчиками.



- Работы начаты на 26 из 27 объектов. На последнем объекте - по улице Ербанова, подрядчик «Байкалтехстрой» на этой неделе получает опоры горячего цинкования и приступает к работам. В большой степени готовности - те объекты, где проведено асфальтирование, улица Тобольская – 93%, дорога в 102 микрорайоне – 85%, улица Калашникова – 80%, улица Выборгская – 80%, улица Жердева – 70%, улица Дарханская – 61%, улица Гагарина (от Хахалова до проспекта 50-летия Октября) - 24%. В планах - зайти в ближайшее время с асфальтированием на ул. Воровского, Воронежскую, Партизанскую, Хахалова, - доложил Андрей Дугаров.



По предложению мэра города Игоря Шутенкова ход и качество ремонтных работ усиленно контролируют депутаты Горсовета, представители Общественной палаты Улан-Удэ, некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии» и активные горожане. Инициативная группа выезжала на объекты по улице Революции 1905 года, Хахалова, Партизанской, Гагарина, Жердева, Трубачеева, Калашникова, Дальневосточной, а также на прошлогодний объект по улице Сахьяновой.



Был выявлен ряд замечаний, по которым «Улан-Удэстройзаказчик», контролирующий все дорожные работы, направил предписания подрядчикам для устранения их в установленные сроки. В общей сложности «Улан-Удэстройзаказчик» выдал 27 предписаний дорожникам.



- Не все замечания на сегодняшний день устранены. Устранение всех выявленных замечаний держим на контроле, - сказал Андрей Дугаров.



Он также доложил и о выполнении поручений, данных мэром. В частности, по указанию Игоря Шутенкова обследована улица Трубачеева, где происходит скопление воды на тротуарах. Совместно с «Улан-Удэстройзаказчиком» и подрядчиком принято решение предусмотреть разрывы в бортовых камнях на тротуарах, чтобы вода уходила на зелёную зону и в грунт. Также устранены замечания, допущенные застройщиком при строительстве новых тротуаров в 105 квартале, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



И по итогам отчёта мэр указал начальнику управления дорожного строительства на ряд недочётов в работе подрядчиков.



- В 115 микрорайоне бордюры ставят прямо на песок. У нас этот сезон не заканчивается, надо исправлять, укладывать бордюры правильно, и на следующий год и проектную документацию, и дефектовки делать с учётом всех замечаний, которые в этом сезоне будут выявляться. Второе - ливневая канализация. Есть обращения, и на них нельзя не реагировать. Велосипедисты обращаются с просьбой сделать нормальные ливневые решётки. Не вдоль, а поперёк. По крайне мере в том месте, где ездят велосипедисты. Ещё один момент – улица Балтахинова в прошлом году ремонтировалась, но там ливневые решётки лежат в безобразном состоянии. Тоже надо рассмотреть в рамках гарантийного срока. Ну, и штрафные санкции не говорят о том, что штраф заплатили и исправлять ошибки не будут. И штрафная санкция, и исправление ошибок должно быть, - поручил мэр.

