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В Иркутской области застрелили сорвавшеюся с цепи собаку

В Иркутской области застрелили сорвавшеюся с цепи собаку
Общество,  Фото:pixabay.com
Она накидывалась на работников угольного разреза

Накануне утром в дежурную часть полиции Эхирит-Булагатского района Иркутской области обратился заместитель руководителя одного из предприятий села Усть-Ордынский. Он сообщил о том, что на территории угольного разреза сорвалась с цепи собака породы «бурят-монгольский волкодав». По его словам, пёс ведёт себя крайне агрессивно и создаёт угрозу для жизни и здоровья работников.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Собака бросалась на рабочих, которые спасались от разъярённого животного на кабине экскаватора. При попытке полицейских приблизиться, собака накинулось на них.

- В связи с возникшей очевидной угрозой жизни и здоровью граждан, в соответствии с законом «О полиции» участковым уполномоченным было принято решение применить табельное оружие, обезвредив животного. При применении табельного оружия никто из людей не пострадал. Предварительно установлено, что действия сотрудника полиции правомерны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой недели в Иркутской области полицейские застрелили медведя, крушившего постройки.
Иркутская область собаки
 
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