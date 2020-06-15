Осуждённый обжаловал приговор в Верховном суде
Верховным судом Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, осуждённого приговором Гусиноозёрского городского суда за серию краж. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Судом первой инстанции установлено, что первую кражу горожанин совершил спустя 2 месяца после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за аналогичные преступления.
- Осуждённый, оспаривая в апелляционной жалобе обоснованность постановленного в отношении него приговора, указывал о своей невиновности. Данные доводы осуждённого были признаны судом апелляционной инстанции несостоятельными, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Вместе с тем, приговор суда был изменён по доводам апелляционного представления прокурора, назначенное осуждённому наказание смягчено до 3 лет 8 месяцев лишения свободы.
В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор
Общество, Фото:
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