 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июня

14 Июня

Популярное

В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор

В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Осуждённый обжаловал приговор в Верховном суде

Верховным судом Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, осуждённого приговором Гусиноозёрского городского суда за серию краж. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом первой инстанции установлено, что первую кражу горожанин совершил спустя 2 месяца после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за аналогичные преступления.

- Осуждённый, оспаривая в апелляционной жалобе обоснованность постановленного в отношении него приговора, указывал о своей невиновности. Данные доводы осуждённого были признаны судом апелляционной инстанции несостоятельными, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Вместе с тем, приговор суда был изменён по доводам апелляционного представления прокурора, назначенное осуждённому наказание смягчено до 3 лет 8 месяцев лишения свободы.
приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах
В Улан-Удэ ремонт дорог проходит на 26 объектах
Общество, 15.06.2020
Ход и качество ремонтных работ контролируют депутаты и общественники
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
В Иркутской области более 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, 15.06.2020
За сутки выявили более трёхсот больных
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежие продукты
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежие продукты
Общество, 15.06.2020
При выборе продуктов необходимо внимательно изучать сроки годности
В Иркутской области застрелили сорвавшеюся с цепи собаку
В Иркутской области застрелили сорвавшеюся с цепи собаку
Общество, 15.06.2020
Она накидывалась на работников угольного разреза
В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор
В Бурятии вору-рецидивисту смягчили приговор
Общество, 15.06.2020
Осуждённый обжаловал приговор в Верховном суде
В Бурятии «чёрный лесоруб» бросил машину при виде лесников
В Бурятии «чёрный лесоруб» бросил машину при виде лесников
Общество, 15.06.2020
Мужчина срубил деревьев на сумму более 90 тысяч рублей
Забайкалка украла сотовый телефон и деньги у врача
Забайкалка украла сотовый телефон и деньги у врача
Общество, 15.06.2020
Женщина совершила кражу, когда медик отвлеклась
Районы Бурятии атаковал опасный вредитель
Районы Бурятии атаковал опасный вредитель
Общество, 15.06.2020
Луговые мотыльки могут нанести ущерб урожаю
Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня
Генеральная репетиция парада пройдёт в Улан-Удэ 20 июня
Общество, 15.06.2020
Более 1200 военнослужащих поучаствовали в репетиции в минувшую субботу

В Бурятии монтёров осудили за мошенничество
В Бурятии монтёров осудили за мошенничество
Общество, 15.06.2020
Двое монтёров представили подложные командировочные документы

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^