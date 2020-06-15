В Бурятии «чёрный лесоруб» бросил машину при виде лесников

Мужчина срубил деревьев на сумму более 90 тысяч рублей



В полицию Заиграевского района Бурятии поступило сообщение от лесничего о незаконной рубке в Брянском участковом лесничестве в 9 километрах от села Шабур. Мужчина двигался по просёлочной дороге на гружёном лесом грузовике. Увидев лесничих, скрылся, бросив автомобиль.



Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что незаконно срублено более 11 кубометров сосны. Ущерб составил более 90 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали «чёрного лесоруба». Им оказался не работающий ранее не судимый 31-летний житель села Шабур.



Полицейскими с места происшествия изъяты древесина, грузовой автомобиль. Позже бензопилу изъяли у подозреваемого.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

