Мужчина срубил деревьев на сумму более 90 тысяч рублей
В полицию Заиграевского района Бурятии поступило сообщение от лесничего о незаконной рубке в Брянском участковом лесничестве в 9 километрах от села Шабур. Мужчина двигался по просёлочной дороге на гружёном лесом грузовике. Увидев лесничих, скрылся, бросив автомобиль.
Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что незаконно срублено более 11 кубометров сосны. Ущерб составил более 90 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали «чёрного лесоруба». Им оказался не работающий ранее не судимый 31-летний житель села Шабур.
Полицейскими с места происшествия изъяты древесина, грузовой автомобиль. Позже бензопилу изъяли у подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Бурятии «чёрный лесоруб» бросил машину при виде лесников
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они получили представление прокуратуры
Луговые мотыльки могут нанести ущерб урожаю
Более 1200 военнослужащих поучаствовали в репетиции в минувшую субботу
Выписались из больниц более 1300 человек
Двое монтёров представили подложные командировочные документы
Нарушение выявила прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
В районах республики возможны короткие грозовые дожди
Число заболевших перевалило за полмиллиона
Здесь с начала года не произошло ни одного ДТП с мототранспортом
Потерпевшая вспомнила о деньгах через 1,5 часа
Идею озвучили в соцсети
В посёлке Ирокинда введён карантин
Первые следы косолапых были замечены в середине апреля