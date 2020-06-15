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Забайкалка украла сотовый телефон и деньги у врача

Забайкалка украла сотовый телефон и деньги у врача
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина совершила кражу, когда медик отвлеклась

С заявлением о краже сотового телефона в полицию обратилась жительница города Борзя Забайкальского края. Женщина работает врачом в местной больнице. Во время приёма пациентов она обнаружила пропажу гаджета, а позже, что с её банковской карты было списано 8400 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница Читинского района. Выяснилось, что девушка приехала в Борзю без какой-либо цели. Повредив ногу, она обратилась в больницу. Во время медицинского осмотра она заметила на столе оставленный без присмотра потерпевшей сотовый телефон. И когда та отвлеклась, она совершила кражу. Позже с помощью услуги «мобильный банк» девушка перевела деньги с банковской карты.

Гаджет изъят и возвращён владелице. Деньги подозреваемая потратила на собственные нужды.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливается её причастность к другим аналогичным преступлениям. Следует отметить, что ранее девушка была судима за мошенничество и кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража Забайкальский край
 
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