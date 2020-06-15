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В Бурятии с нарушением приняли на работы бывшего госслужащего

В Бурятии с нарушением приняли на работы бывшего госслужащего
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратора

Как выяснила прокурорская проверка, в Бурятском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк» нарушили закон о противодействии коррупции.

Установлено, что банк заключил трудовой договор со старшим операционистом, ранее замещавшим должность государственного гражданского служащего управления федерального казначейства по республике. В нарушение закона, банк не уведомил об этом прежнего работодателя.

- Заместителем прокурора республики в отношении бывшего заместителя директора Бурятского регионального филиала акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Постановлением мирового судьи виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Административный штраф оплачен.
прокуратура
 
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