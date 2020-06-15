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Районы Бурятии атаковал опасный вредитель

Районы Бурятии атаковал опасный вредитель
Общество,  Фото:Страница Намжила Мардваева
Луговые мотыльки могут нанести ущерб урожаю

Во многих районах Бурятии наблюдается сильный массовый лёт бабочек - лугового мотылька. Он относится к особо опасным вредителям. Об этом на соей странице в Facebook сообщил директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев.

- Идёт отложение яиц и при благоприятных погодных условиях (пасмурная погода, влажность), может начаться массовое отрождение гусениц. Они развиваются сначала на сорняках, преимущественно на лебеде, и затем переходят на культурные растения, очень сильно повреждая их, - объяснил Намжил Мардваев.

Насекомые могут наносить большой урон овощным культурам, картофелю, затем кормовым и зерновые, а также естественным кормовым угодьям: сенокосам, пастбищам.

Для борьбы с вредителями Намжил Мардваев рекомендует применять инсектициды, которые уничтожат гусениц младших возрастов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в пригороде Улан-Удэ паутиной были окутаны кустарники черёмухи. Как выяснилось, на растения напала зимняя пяденица.

Справка:

Луговой мотылёк — вид бабочек из семейства огнёвки-травянки, многоядный вредитель.
Продолжительность жизни имаго составляет 4-20 дней. Бабочки активные в сумерках. Одно поколение развивается в Нечерноземной зоне; два поколения — в лесостепных и северных степных районах, в Сибири и на Дальнем Востоке; три-четыре поколения развиваются — в южных степных районах, на Северном Кавказе и в Закавказье.

Лёт бабочек отмечается в различные сроки в зависимости от участка ареала и часто является растянутым: имаго перезимовавшего поколения летают — в мае-июне, первого поколения — в июне-июле, второго поколения — июле-августе, третьего и четвёртого поколений — в августе-сентябре.

Бабочка относится к группе особо опасных многоядных вредителей, проявляющих свою вредоносность в периоды подъёма численности и массового размножения, происходящих с цикличностью в 10-12 лет. Наибольший ущерб наносит сахарной свекле, многолетним бобовым, подсолнечнику, гороху, конопле, кукурузе, овощным растениям. Способен повреждать ячмень, пшеницу, сорго, картофель. Заселяет более 200 видов дикорастущих и сорных растений, на которых популяции сохраняются и развиваются в фазы снижения численности и депрессии.

Самка после спаривания откладывает от 30 до 300 яиц, максимально до 600 яиц. Яйца самкой откладываются на нижние стороны листьев кормовых пород деревьев, группами по 2—3, реже — по одному. Продолжительность стадии яйца 2—15 дней. Гусеницы под конец своего развития достигают длины 35 мм. Окраска гусениц весьма изменчивая, варьируется от светлой зелёной до серо-зелёной, порой почти чёрной. На спине и по бокам проходят тёмные полосы. Голова чёрная со светлым рисунком. Стадия гусеницы длится 10—30 дней. Сперва гусеницы находятся на листьях под сплетением из нитей шелковины, в более поздних возрастах начинают питаться уже открыто, объедая листья, а иногда и стебли. Зимуют гусеницы в коконах в почве. Стадия куколки длится от 7 до 38 дней. Окраска куколки может быть от светло-жёлтой до тёмно-коричневой.
насекомые
 
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