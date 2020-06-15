Они получили представление прокуратуры
Проведённой прокуратурой республики проверкой установлено, что лица, замещающие государственные должности в правительстве Бурятии, длительное время руководили некоммерческими организациями, что запрещено статьёй 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По результатам рассмотрения представления чиновники вышли из состава органов управления этих организаций.
Чиновники из правительства Бурятии руководили некоммерческими организациями
Общество, Фото:
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