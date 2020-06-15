В Бурятии не выплачивали пособия за приёмного ребёнка

Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, органом опеки и попечительства Иволгинского района Бурятии должностные лица ненадлежащим образом исполняли обязанности по оказанию помощи в реализации и защите прав подопечных.
- В результате бездействия чиновника администрации социальные выплаты в виде ежемесячного вознаграждения приёмному родителю подопечной, обучающейся в общеобразовательном учреждении, а также средства на её содержание не были своевременно назначены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
После прокурорского вмешательства произведены выплаты с декабря 2019 года на общую сумму свыше 61 тысяча рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо органа опеки и попечительства района.
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Общество, Фото:
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