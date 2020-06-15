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С жительницей Бурятии письменно не заключили трудовой договор

С жительницей Бурятии письменно не заключили трудовой договор
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратурой Хоринского района Бурятии проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Кедр».

Установлено, что работодателем не заключён в письменном виде трудовой договор с фактически допущенной к исполнению своих трудовых обязанностей работницей.

Руководителю общества с ограниченной ответственностью внесено представление. В результате прокурорского вмешательства с работницей в установленном законом порядке оформлены трудовые отношения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура трудоустройство
 
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