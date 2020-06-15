С жительницей Бурятии письменно не заключили трудовой договор

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратурой Хоринского района Бурятии проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Кедр».



Установлено, что работодателем не заключён в письменном виде трудовой договор с фактически допущенной к исполнению своих трудовых обязанностей работницей.



Руководителю общества с ограниченной ответственностью внесено представление. В результате прокурорского вмешательства с работницей в установленном законом порядке оформлены трудовые отношения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

