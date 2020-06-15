В дело вмешалась прокуратура
Прокуратурой Хоринского района Бурятии проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Кедр».
Установлено, что работодателем не заключён в письменном виде трудовой договор с фактически допущенной к исполнению своих трудовых обязанностей работницей.
Руководителю общества с ограниченной ответственностью внесено представление. В результате прокурорского вмешательства с работницей в установленном законом порядке оформлены трудовые отношения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
С жительницей Бурятии письменно не заключили трудовой договор
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушение выявила прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
В районах республики возможны короткие грозовые дожди
Число заболевших перевалило за полмиллиона
Здесь с начала года не произошло ни одного ДТП с мототранспортом
Потерпевшая вспомнила о деньгах через 1,5 часа
Идею озвучили в соцсети
В посёлке Ирокинда введён карантин
Первые следы косолапых были замечены в середине апреля
Большинство заболевших - вахтовики
Дорогу закроют до конца июля
Сотрудники испекли два пирога
На тушении работают 20 человек
Один из них также украл 6 канализационных люков, затем лодку и снасти из чужого гаража