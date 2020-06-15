В Улан-Удэ сегодня очень жарко

В районах республики возможны короткие грозовые дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июня по республике в большинстве районов республики ожидается жаркая сухая погода. Во второй половине дня по юго-западу возможны короткие грозовые дожди. Ветер переменный ночью слабый, днём 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 9-14, местами 2-7 тепла, днём 29-34, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днём 32-34 тепла.



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