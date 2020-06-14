Жителям Бурятии предлагают потратить «народный бюджет» на автобусы

В бурятском паблике «Аноним 03» озвучили вопрос об автобусах большой вместимости: «А вы бы хотели, чтобы такие автобусы ходили по магистральным улицам Улан-Удэ?», интересовался анонимный пользователь Сети.
В публикации он приложил фото.
Вскоре на этот пост поступил ответ-предложение. Здесь подписчик паблика предлагал приобрести эти автобусы за счёт «Народного бюджета». Автор аргументировано и понятно разъяснил, в чём суть проекта и как правильно проголосовать.
- Друзья, давайте все вместе проголосуем за предложение, чтобы в нашем родном и любимом Улан-Удэ появились новые большие автобусы для МУП «Городские маршруты»! Можете писать, почему именно нужны большие автобусы, в какие районы их пустить и тд. Победит тот проект, за который проголосуют большее количество людей, - призывал пользователь Сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», из федерального бюджета Бурятии дополнительно выделены 300 миллионов рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Принято решение, что не правительство республики, а сами жители должны решить, на какие проекты будут направлены эти средства.
Внести своё предложение с 12 по 16 июня необходимо на сайте проекта народныйбюджет03.рф. Например, это может быть установка детской или спортивной площадки, уличного освещения, приведение в порядок парка, озеленение сквера или другого объекта благоустройства, ликвидация несанкционированной свалки, организация раздельного сбора мусора и т.п.
До 22 июня 2020 года эти предложения будут обработаны. Наиболее часто упоминаемые из них будут включены в список для общенародного голосования. С 25 июня по 1 июля жители смогут выбрать объекты благоустройства из данного перечня на своих избирательных участках по месту жительства или на дому. Чтобы проголосовать у себя дома, нужно сообщить об этом желании по телефону 381112, и к вам приедут члены счётной комиссии в согласованное с вами время. Голосование проводится строго при предъявлении паспорта.
Сообщалось, что все выбранные жителями проекты будут реализованы в течение этого года.