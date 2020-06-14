В заповеднике в Бурятии посчитали бурых медведей





Первые следы были отмечены еще в 15 числах апреля. Как правило, в сибирской тайге зимний сон медведей составляет 130–150 дней, в зависимости от погодных условий и от того, как животные запаслись жировым запасом на зиму.



Бурый медведь – хозяин хамар-дабанской тайги, в заповеднике является обычным видом, здесь есть все условия для его обитания. После пробуждения зверь начинает посещать места с проталинами, открытыми пространствами, склоны южной экспозиции, где питается оставшейся ягодой. Ищет муравейники, чтобы полакомиться личинками муравьев. Позже появляется первая растительность. Медведи охотно посещают плантации только что проросшей черемши. А потом они уже переходят на смешенное питание.



- Как правило, учёт бурого медведя проводится в мае, но в этом году работы по мониторингу бурого медведя проводились с 23 апреля до 26 мая. Учёт проводился на территории всех лесничеств Байкальского заповедника согласно методическим рекомендациям по учёту бурого медведя. Всего в рамках учётных работ пройдено 169,2 км. Следы жизнедеятельности косолапого: следы, разорение муравейников, копки нор бурундука и его кладовых, «задиры» и «закусы», а также визуальные встречи регистрировались в карточках учёта наблюдателей, - сообщили в пресс-службе заповедника.



После обработки всех карточек и экстраполяции данных учёта на территорию произведен расчёт численности. Отмечено, что численность находится на стабильном уровне и составляет 51 особь, имеется лишь некоторое увеличение численности бурого медведя в Таёжном лесничестве, при этом отмечено снижение в Хамар-Дабанском лесничестве.







В Байкальском заповеднике в Бурятии провели весенний учёт бурого медведя. Это плановое мероприятие проводится ежегодно. В этом году в связи с ранним сходом снежного покрова и установлением положительной температуры воздуха медведи пробудились от зимнего сна раньше обычного.