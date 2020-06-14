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Жительница Иркутской области украла оставленные в банкомате деньги

Жительница Иркутской области украла оставленные в банкомате деньги
Общество,  Фото:pixabay.com
Потерпевшая вспомнила о деньгах через 1,5 часа

В конце мая в дежурной часть отдела МВД России по Слюдянскому району Иркутской области обратилась 62-летняя местная жительница. Она заявила о краже денег с банкомата.

Женщина рассказала, что снимала в банкомате с карты семь тысяч рублей, но деньги забрать забыла. К терминалу она вернулась только спустя полтора часа, однако денег уже не было, и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 44-летняя местная жительница.

Женщина пояснила, что увидела оставленные в терминале деньги и взяла их себе, так как никого рядом не было.

В содеянном она раскаялась и вернула потерпевшей украденную сумму.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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