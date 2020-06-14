Жительница Иркутской области украла оставленные в банкомате деньги

Потерпевшая вспомнила о деньгах через 1,5 часа



В конце мая в дежурной часть отдела МВД России по Слюдянскому району Иркутской области обратилась 62-летняя местная жительница. Она заявила о краже денег с банкомата.



Женщина рассказала, что снимала в банкомате с карты семь тысяч рублей, но деньги забрать забыла. К терминалу она вернулась только спустя полтора часа, однако денег уже не было, и обратилась в полицию.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 44-летняя местная жительница.



Женщина пояснила, что увидела оставленные в терминале деньги и взяла их себе, так как никого рядом не было.



В содеянном она раскаялась и вернула потерпевшей украденную сумму.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



