Потерпевшая вспомнила о деньгах через 1,5 часа
В конце мая в дежурной часть отдела МВД России по Слюдянскому району Иркутской области обратилась 62-летняя местная жительница. Она заявила о краже денег с банкомата.
Женщина рассказала, что снимала в банкомате с карты семь тысяч рублей, но деньги забрать забыла. К терминалу она вернулась только спустя полтора часа, однако денег уже не было, и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 44-летняя местная жительница.
Женщина пояснила, что увидела оставленные в терминале деньги и взяла их себе, так как никого рядом не было.
В содеянном она раскаялась и вернула потерпевшей украденную сумму.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Иркутской области украла оставленные в банкомате деньги
Общество, Фото:
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