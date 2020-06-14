 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июня

13 Июня

12 Июня

Популярное

Мотоциклистам района в Бурятии напомнили правила дорожной безопасности

Мотоциклистам района в Бурятии напомнили правила дорожной безопасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Здесь с начала года не произошло ни одного ДТП с мототранспортом

В Закаменском районе Бурятии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». За 5 месяцев 2020 года в районе не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта.

- Однако положительная статистика – не повод для самоуспокоения, - уверены автоинспекторы. Поэтому они вновь обратились к водителям данного вида транспорта с напоминанием о требованиях безопасности и последствиях их игнорирования, - отметили в УГИБДД по Бурятии.

Причинами ДТП, как правило, становятся: превышение скоростного режима, несоответствие выбранной скорости дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Зачастую водители, попавшие в ДТП, не только не имеют водительского удостоверения, но и не знают элементарных требований ПДД, пренебрегают необходимым средством защиты – мотошлемом.

Родителям, приобретающим детям мопед, мотоцикл или скутер необходимо знать, что водитель в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла – категории «А».

Транспортное средство, объём двигателя которого превышает 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Движение по дороге упомянутых транспортных средств осуществляется по правой стороне, ближе к краю проезжей части.  
ГИБДД ПДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В России проведено около 15 млн тестов на коронавирус
В России проведено около 15 млн тестов на коронавирус
Общество, 14.06.2020
Число заболевших перевалило за полмиллиона 
Мотоциклистам района в Бурятии напомнили правила дорожной безопасности
Мотоциклистам района в Бурятии напомнили правила дорожной безопасности
Общество, 14.06.2020
Здесь с начала года не произошло ни одного ДТП с мототранспортом 
Жительница Иркутской области украла оставленные в банкомате деньги
Жительница Иркутской области украла оставленные в банкомате деньги
Общество, 14.06.2020
Потерпевшая вспомнила о деньгах через 1,5 часа 
На севере Бурятии вахтовики заболели коронавирусом
На севере Бурятии вахтовики заболели коронавирусом
Общество, 14.06.2020
В посёлке Ирокинда введён карантин
В заповеднике в Бурятии посчитали бурых медведей
В заповеднике в Бурятии посчитали бурых медведей
Общество, 14.06.2020
Первые следы косолапых были замечены в середине апреля 
В Бурятии тушат грозовой пожар
В Бурятии тушат грозовой пожар
Общество, 14.06.2020
На тушении работают 20 человек
Двое жителей Бурятии украли из магазина технику и мебель на 103 тысячи
Двое жителей Бурятии украли из магазина технику и мебель на 103 тысячи
Общество, 14.06.2020
Один из них также украл 6 канализационных люков, затем лодку и снасти из чужого гаража
24 июня над Улан-Удэ пролетят истребители
24 июня над Улан-Удэ пролетят истребители
Общество, 14.06.2020
Демонстрационный полёт выполнят высокоманевренные многоцелевые истребители  Су-30СМ
В Бурятии выявили 49 новых случаев COVID-19
В Бурятии выявили 49 новых случаев COVID-19
Общество, 14.06.2020
На лечении остаются 883 больных коронавирусом
Улан-удэнцу присудили штраф за оскорбления по SMS
Улан-удэнцу присудили штраф за оскорбления по SMS
Общество, 14.06.2020
Мужчина пояснил, что знакомая не вернула ему деньги, и «он хотел повлиять на неё», направляя такие сообщения
В Бурятии воздух прогреется до +33
В Бурятии воздух прогреется до +33
Общество, 14.06.2020
В Улан-Удэ ожидается жара

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^