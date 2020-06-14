Мотоциклистам района в Бурятии напомнили правила дорожной безопасности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Здесь с начала года не произошло ни одного ДТП с мототранспортом



В Закаменском районе Бурятии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». За 5 месяцев 2020 года в районе не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта.



- Однако положительная статистика – не повод для самоуспокоения, - уверены автоинспекторы. Поэтому они вновь обратились к водителям данного вида транспорта с напоминанием о требованиях безопасности и последствиях их игнорирования, - отметили в УГИБДД по Бурятии.



Причинами ДТП, как правило, становятся: превышение скоростного режима, несоответствие выбранной скорости дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Зачастую водители, попавшие в ДТП, не только не имеют водительского удостоверения, но и не знают элементарных требований ПДД, пренебрегают необходимым средством защиты – мотошлемом.



Родителям, приобретающим детям мопед, мотоцикл или скутер необходимо знать, что водитель в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла – категории «А».



Транспортное средство, объём двигателя которого превышает 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Движение по дороге упомянутых транспортных средств осуществляется по правой стороне, ближе к краю проезжей части.

