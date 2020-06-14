Дорогу закроют до конца июля
С завтрашнего дня, с 15 июня по 31 июля, будет частично перекрыто дорожное движение от д.11 в 111 микрорайон до д.1 в 110 микрорайона (перекроют одну сторону дороги в направлении 112 мкрн). Это связано с реконструкцией тепловых сетей от котельной Юго-Западная, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на ремонт будет затрачено более 517 млн. рублей.
Ранее в Улан-Удэ стартовал ремонт по улице Октябрьская, здесь также перекрыли дорогу, сквозной проезд в сторону площади Славы закрыт.
В сотых кварталах Улан-Удэ перекроют дорогу из-за ремонта
Общество, Фото:
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