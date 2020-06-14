Библиотека Бурятии поучаствовала в акции «Испеки пирог и скажи спасибо»

Общество, Фото: пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии

Сотрудники испекли два пирога



Всероссийская акция «Испеки пирог и скажи спасибо» приурочена к празднованию Дня России 12 июня.



Специально для этой акции сотрудники Национальной библиотеки Бурятии испекли два пирога. По условиям акции, участники дарят пирог собственной выпечки с триколором тем, кого бы хотели поблагодарить и кому хотели бы сказать «Спасибо!».



Один пирог, который испекла директор библиотеки Людмила Гармаева, преподнесли со словами благодарности редакции журнала «Байкал» за многолетнее сотрудничество, творческую деятельность и поддержку молодых поэтов и писателей.



Второй пирог, приготовленный главным библиотекарем Светланой Петровой, подарили известному краеведу, постоянному читателю и другу библиотеки Евгению Голубеву, сообщили в пресс-службе учреждения.



