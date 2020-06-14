Сотрудники испекли два пирога
Всероссийская акция «Испеки пирог и скажи спасибо» приурочена к празднованию Дня России 12 июня.
Специально для этой акции сотрудники Национальной библиотеки Бурятии испекли два пирога. По условиям акции, участники дарят пирог собственной выпечки с триколором тем, кого бы хотели поблагодарить и кому хотели бы сказать «Спасибо!».
Один пирог, который испекла директор библиотеки Людмила Гармаева, преподнесли со словами благодарности редакции журнала «Байкал» за многолетнее сотрудничество, творческую деятельность и поддержку молодых поэтов и писателей.
Второй пирог, приготовленный главным библиотекарем Светланой Петровой, подарили известному краеведу, постоянному читателю и другу библиотеки Евгению Голубеву, сообщили в пресс-службе учреждения.
Библиотека Бурятии поучаствовала в акции «Испеки пирог и скажи спасибо»
Общество, Фото:
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